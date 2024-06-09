صور - كامافينجا وتعدد استخداماته .. من نجم الى حلّاق !!

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لنجم المنتخب الفرنسي ادواردو كامافينجا، وهو يقوم بدور الحلّاق في معسكر "الديوك"، قبيل انطلاقة كأس أمم أوروبا التي تنطلق في ألمانيا في الرابع عشر من الشهر الجاري.



وفي الحقيقة، فليس ادواردو هو الحلّاق، بل شقيقه سيباستياو كامافينجا، وقد انضم إلى شقيقه الأصغر في العاصمة الإسبانية، حيث افتتح أول متجر له، وبات هو من يمنح كبار لاعبي النادي وسواهم قصات شعرهم المميزة. وفي الحقيقة، فليس ادواردو هو الحلّاق، بل شقيقه سيباستياو كامافينجا، وقد انضم إلى شقيقه الأصغر في العاصمة الإسبانية، حيث افتتح أول متجر له، وبات هو من يمنح كبار لاعبي النادي وسواهم قصات شعرهم المميزة.