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دي روسي في كلام رائع عن ناديه روما

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دي روسي في كلام رائع عن ناديه روما
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كرة القدم

2024-06-09 | 03:28
دي روسي في كلام رائع عن ناديه روما

نقلت وسائل الاعلام الايطالية كلاماً رائعاً عن دانييلي دي روسي

نقلت وسائل الاعلام الايطالية كلاماً رائعاً عن دانييلي دي روسي، اللاعب السابق التاريخي في نادي روما والمدرب الحالي جاء فيه "شغفي هو كرة القدم وروما، إذا لم أكن لاعباً، كنت سأسافر عشر ساعات في سيارتي لدعمهم .. لن يحب أحد روما أكثر مني".
بدأ دي روسي، البالغ 40 سنة، حياته الكروية في نادي أوستيا ماري المغمور (1997-2000)، وانتقل الى روما حيث قضى جلّها من 2001 الى 2019، ثم لعب بعض موسم مع بوكا جونيورز الأرجنتيني واعتزل، كما لعب 117 مباراة مع منتخب بلاده الأول.
بدأ مسيرته التدريبية مع نادي سبال في الدرجة الثالثة، ولموسم واحد، انتقل بعده الى قيادة فريق أحلامه روما، وريثاً للـ"سبيشال وان" جوزيه مورينيو، فحل في المركز السادس، وتأهل للمشاركة في الدوري الأوروبي.

دي روسي في كلام رائع عن ناديه روما

رياضة

كرة القدم

دانييلي دي روسي

روما

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