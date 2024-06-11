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المباراة الوداعية لقائد منتخب لبنان وهدّافه التاريخي حسن معتوق

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المباراة الوداعية لقائد منتخب لبنان وهدّافه التاريخي حسن معتوق
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كرة القدم

2024-06-11 | 02:06
المباراة الوداعية لقائد منتخب لبنان وهدّافه التاريخي حسن معتوق

يتطلع منتخب لبنان الى تحقيق نتيجة ايجابية في مواجهته مع بنغلادش

في وداع قائده ونجمه حسن معتوق، يتطلع منتخب لبنان الى تحقيق نتيجة ايجابية في مواجهته مع بنغلادش عند الساعة السابعة من مساء الليلة بتوقيت بيروت، على استاد خليفة الدولي، في العاصمة القطرية الدوحة، في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة التاسعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة.
ستكون هذه المباراة الأخيرة لقائد المنتخب حسن معتوق، الذي خاض في صفوفه لاعباً ثم حاملاً لشارة القيادة ١٢٢ مباراة دولية سجل خلالها ٢٣ هدفاً و١٨ تمريرة حاسمة، ما جعله الهدّاف التاريخي لرجال الأرز.
بدأ معتوق، (٣٦ عاماً، صاحب الرقم ٧ مسيرته مع منتخب لبنان بمواجهة السعودية في ٢٦ كانون الثاني - يناير ٢٠٠٦، وحمل شارة القيادة في ٥٨ مباراة دولية، اي أكثر من أي لاعب دولي لبناني آخر، وكان أوّلها أمام مقدونيا في العام ٢٠١٥.

المباراة الوداعية لقائد منتخب لبنان وهدّافه التاريخي حسن معتوق

رياضة

كرة القدم

منتخب لبنان

حسن معتوق

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