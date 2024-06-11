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لبنان يختتم مشوار التصفيات الآسيوية ويودّع قائده معتوق

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لبنان يختتم مشوار التصفيات الآسيوية ويودّع قائده معتوق
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كرة القدم

2024-06-11 | 14:45
لبنان يختتم مشوار التصفيات الآسيوية ويودّع قائده معتوق


اختتم منتخب لبنان مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة، بالفوز على بنغلادش () في المباراة التي جمعتهما على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة التاسعة.

وضمن منتخب لبنان المركز الثالث في المجموعة برصيد اربع نقاط، ما سيضعه في التصنيف الأول عند سحب قرعة الملحق المؤهل لكأس آسيا ٢٠٢٧، ليتفادى مواجهة منتخباتٍ قوية قد تتواجد فيه.
ووفق النظام المعتمد، سيتمّ توزيع ٢٤ منتخباً غير متأهلين على ست مجموعات، يتأهل منها أصحاب الصدارة الى نهائيات كأس آسيا ٢٠٢٧.
وانهى المنتخب اللبناني المباراة بالفوز، حيث تسيد الملعب، وافتتح له القائد حسن معتوق التسجيل (٦) من ركلة جزاء، بعدما تم تكريمه قبل اللقاء، واضاف نادر مطر الهدف الثاني (٤٥+٣)، ثم حسن معتوق مرتين ليكمل "الهاتريك" ويخرج من الملعب (٤٩ و٦٠).
وبذلك، ودع منتخب لبنان قائده وهدافه التاريخي حسن معتوق، البالغ ٣٦ عاماً، برصيد ١٢٢ مباراة دولية و٢٦ هدفاً و ١٨ تمريرة حاسمة، بعد مسيرة سجّل خلالها هدفه الرقم ٢٣ امام بنغلادش، وحمل شارة القيادة في ٥٩ مباراة دولية، وهو رقم قياسي، كما قاد (منتخبنا في آخر مشاركتين له في نهائيات كأس آسيا في الامارات ٢٠١٩، وفي قطر ٢٠٢٤.
 
 
 
لبنان يختتم مشوار التصفيات الآسيوية ويودّع قائده معتوق

رياضة

كرة القدم

حسن معتوق

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