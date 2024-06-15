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وفاة نجم مواجهة بلجيكا عن 26 عاماً !!

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وفاة نجم مواجهة بلجيكا عن 26 عاماً !!
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كرة القدم

2024-06-15 | 07:36
وفاة نجم مواجهة بلجيكا عن 26 عاماً !!

أصيب بمرض مفاجئ خلال وجوده في بلدته بودفا في الجبل الأسود


أعلن نادي ميلوول الإنجليزي عن وفاة حارس مرماه الدولي المونتينيغري ماتيا ساركيتش عن 26 عاما، وكتب على منصة إكس "يشعر نادي ميلوول بالحزن الشديد للإعلان عن وفاة ماتيا ساركيتش، ويرسل الجميع في النادي حبهم وتعازيهم لعائلته وأصدقائه في هذا الوقت الحزين للغاية".
وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن ساركيتش أصيب بمرض مفاجئ خلال وجوده في بلدته بودفا في الجبل الأسود، وحاول أصدقاؤه التواصل مع الخدمات الطبية، لكنه توفي عند السادسة والنصف من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي.
وحصل ذلك، بعد مشاركة ساركيتش في المباراة التي خسرها منتخب بلاده الجبل الأسود أمام بلجيكا (0-2) الخميس الماضي، حيث اختير أفضل لاعب في اللقاء بسبب نجاحه في التصدي لتسع كرات خطرة.
بدأ ساركيتش مسيرته في أكاديمية نادي أندرلخت البلجيكي، وتنقل بين أندية أستون فيلا وبيرمنغهام سيتي وستوك سيتي في الدوري الإنجليزي، ثم وولفرهامبتون الذي انتقل منه في آب - أغسطس الماضي إلى ميلوول، حيث خاض 33 مباراة في الموسم المنصرم.



وفاة نجم مواجهة بلجيكا عن 26 عاماً !!

رياضة

كرة القدم

ميلوول

ماتيا ساركيتش

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