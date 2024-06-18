يورو 2024 - إصابة مبابي .. غياب نهائي أم مشاركة مع قناع؟

بعد فوزه الشاق (1-0) على منتخب النمسا، ينتظر منتخب فرنسا بفارغ الصبر معرفة وضع نجمه الأول كيليان مبابي الذي خرج من المباراة بعد احتكاك مع كيفن دانسو.وقال المدرب ديدييه ديشامب "مبابي، على ما يبدو ليس جيداً على الإطلاق، من الواضح أن هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا"، وتلا ذلك الاعلان عن عملية في الأنف ستجرى في المستشفى الجامعي في دوسلدورف.ووفق ما ذكرت ليكيب فإن العملية تتطلب ما بين خمسة وعشرة أيام من الراحة، فيما أعلنت صحيفة لو فيجارو عن غياب مؤكد في المباراتين المقبلتين من الدور الأول، وعودة مع قناع خلال مرحلة الإقصاء المباشر، في حال تأهل المنتخب الفرنسي.وكان مبابي أثار المخاوف بعد إصابته أمام النمسا مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة يورو 2024، وذكرت شبكة "GFFN" الفرنسية أن كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، قد لا يكون قادراً على استكمال بطولة كأس أمم أوروبا بسبب كسر حاد في الأنف.