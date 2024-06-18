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فيديو - جمهور يتحدّى بعلم روسيا وإسم الرئيس بوتين

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فيديو - جمهور يتحدّى بعلم روسيا وإسم الرئيس بوتين
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كرة القدم

2024-06-18 | 01:16
فيديو - جمهور يتحدّى بعلم روسيا وإسم الرئيس بوتين

حمل جمهور منتخب صربيا أعلام روسيا وهتفوا بإسم بوتين

حمل جمهور منتخب صربيا أعلام روسيا وهتفوا بإسم الرئيس فلاديمير بوتين، وهم يتجولون في شوارع مدينة غيلسنكيرشن الألمانية، قبل المباراة التي انتهت أول من أمس الى الخسارة (0-1) أمام انجلترا في كأس أمم أوروبا.
وظهر مشجعون صرب على مواقع التواصل الإجتماعي وهم يرددون اسم بوتين ويرفعون العلم الروسي، كما شوهدت هذه الأعلام على مدرجات بطولة أمم أوروبا، خلال مواجهتي صربيا وانجلترا وقبلها ألمانيا واسكتلندا، وعمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على معاقبة حامليها.
 

فيديو - جمهور يتحدّى بعلم روسيا وإسم الرئيس بوتين

رياضة

كرة القدم

منتخب صربيا

فلاديمير بوتين

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