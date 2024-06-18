الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

من نادل هارب من الارجنتين الى نجم في سلوفاكيا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
من نادل هارب من الارجنتين الى نجم في سلوفاكيا
A-
A+

كرة القدم

2024-06-18 | 01:24
من نادل هارب من الارجنتين الى نجم في سلوفاكيا

يلعب دور البطولة في واحدة من أكثر القصص التي لا تصدق

يلعب فيرنون دي ماركو مورلاتشي، وهو من مواليد 1982 في قرطبة في الأرجنتين، دور البطولة في واحدة من أكثر القصص التي لا تصدق في يورو 2024.
سوف يمثل هذا الأرجنتيني، الذي يمكنه اللعب كقلب دفاع وكظهير أيسر، منتخب سلوفاكيا، لكن ما يلفت النظر هو المسار الذي سلكه لتحقيق ذلك.
غادرت فيرنون الأرجنتين في العام 2001، بسبب "كوراليتو"، وهو الاسم غير الرسمي للتدابير الاقتصادية التي اتخذها وزير الاقتصاد دومينغو كافالو من أجل وقف هروب البنوك وتهريب المال من البلاد.
جاء الى إسبانيا، بعد المرور عبر النمسا، حيث بدأ علاقة حبه مع كرة القدم، وهو قال "غادرت عندما كان عمري 10 سنوات ولم أبدأ لعب كرة القدم الا بعد عامين".
لم تكن حياته في مايوركا سهلة، وعبّر عن ذلك "كنت نشطا في الدرجة الرابعة الإسبانية مع كونستانسيا، ولم يكن راتب الفريق كافياً، حيث كنت أكسب 225 يورو شهريا وبالكاد أستطيع تحمل تكاليف الغاز".
بدأ الجمع بين حياته الكروية وحياته العملية "أردت أن أعيش بمفردي وبدأت العمل كنادل في فندق حتى أنني فكرت في ترك كرة القدم"، الى أن تلقى في العام 2012 مكالمة غيّرت حياته.
يقول "كان يوم أربعاء عند الساعة 11 مساء، وكنت في السينما مع صديق، حين اتصل بي وكيلي لمعرفة ما إذا كنت أرغب في تجربة حظي في الدوري السلوفاكي الثاني، وكان علي أن أنظر إلى الخريطة لمعرفة مكان البلد".
انضم الى زيمبلين ميخالوفتشي الذي تمت ترقيته في العام 2015 إلى الدرجة الأولى، ثم تنقل الى سلوفان براتيسلافا وليخ بوزنان، وحصل في العام 2021 على الجنسية السلوفاكية، وظهر لأول مرة مع المنتخب الوطني وسجل في أول ظهور له ضد مالطا (6-0).
ويقول فيرنون "كانت لحظة لا تصدق، اعتقدت أنني أحلم، كنت سعيداً بالفوز وبظهوري الأول مع منتخب سلوفاكيا"، لقد تغيرت حياته تغييرا جذرياً، وهو يلعب الآن مع نادي حتا في الإمارات العربية المتحدة، وقد تواجد بالأمس في فوز المنتخب المفاجيء على نظيره البلجيكي (1-0).
 
من نادل هارب من الارجنتين الى نجم في سلوفاكيا

رياضة

كرة القدم

فيرنون دي ماركو

منتخب سلوفاكيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
من قرية صغيرة مجهولة الى بطل قومي في رومانيا
فيديو - جمهور يتحدّى بعلم روسيا وإسم الرئيس بوتين

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - مقعد VIP في بطولة حواري في البرازيل
01:35

فيديو - مقعد VIP في بطولة حواري في البرازيل

مسابقات الحواري في البرازيل لا تقلّ غرابة عن المسابقات الكبرى

01:35

فيديو - مقعد VIP في بطولة حواري في البرازيل

مسابقات الحواري في البرازيل لا تقلّ غرابة عن المسابقات الكبرى

فيديو - يراقص الكرة وستة أكواب على رأسه !!
01:33

فيديو - يراقص الكرة وستة أكواب على رأسه !!

تترافق المسابقات الكبرى عادة مع أحداث وأحزان وأفراح وطرائف

01:33

فيديو - يراقص الكرة وستة أكواب على رأسه !!

تترافق المسابقات الكبرى عادة مع أحداث وأحزان وأفراح وطرائف

فيديو - عدّاء يركض بين الملاعب لمسافات هائلة لمشاهدة "الأسود"
01:26

فيديو - عدّاء يركض بين الملاعب لمسافات هائلة لمشاهدة "الأسود"

بدأ كوك، تحديه الأخير الثلاثاء الماضي من ملعب ويمبلي في لندن

01:26

فيديو - عدّاء يركض بين الملاعب لمسافات هائلة لمشاهدة "الأسود"

بدأ كوك، تحديه الأخير الثلاثاء الماضي من ملعب ويمبلي في لندن

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024