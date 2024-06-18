من نادل هارب من الارجنتين الى نجم في سلوفاكيا

يلعب فيرنون دي ماركو مورلاتشي، وهو من مواليد 1982 في قرطبة في الأرجنتين، دور البطولة في واحدة من أكثر القصص التي لا تصدق في يورو 2024.سوف يمثل هذا الأرجنتيني، الذي يمكنه اللعب كقلب دفاع وكظهير أيسر، منتخب سلوفاكيا، لكن ما يلفت النظر هو المسار الذي سلكه لتحقيق ذلك.غادرت فيرنون الأرجنتين في العام 2001، بسبب "كوراليتو"، وهو الاسم غير الرسمي للتدابير الاقتصادية التي اتخذها وزير الاقتصاد دومينغو كافالو من أجل وقف هروب البنوك وتهريب المال من البلاد.جاء الى إسبانيا، بعد المرور عبر النمسا، حيث بدأ علاقة حبه مع كرة القدم، وهو قال "غادرت عندما كان عمري 10 سنوات ولم أبدأ لعب كرة القدم الا بعد عامين".لم تكن حياته في مايوركا سهلة، وعبّر عن ذلك "كنت نشطا في الدرجة الرابعة الإسبانية مع كونستانسيا، ولم يكن راتب الفريق كافياً، حيث كنت أكسب 225 يورو شهريا وبالكاد أستطيع تحمل تكاليف الغاز".بدأ الجمع بين حياته الكروية وحياته العملية "أردت أن أعيش بمفردي وبدأت العمل كنادل في فندق حتى أنني فكرت في ترك كرة القدم"، الى أن تلقى في العام 2012 مكالمة غيّرت حياته.يقول "كان يوم أربعاء عند الساعة 11 مساء، وكنت في السينما مع صديق، حين اتصل بي وكيلي لمعرفة ما إذا كنت أرغب في تجربة حظي في الدوري السلوفاكي الثاني، وكان علي أن أنظر إلى الخريطة لمعرفة مكان البلد".انضم الى زيمبلين ميخالوفتشي الذي تمت ترقيته في العام 2015 إلى الدرجة الأولى، ثم تنقل الى سلوفان براتيسلافا وليخ بوزنان، وحصل في العام 2021 على الجنسية السلوفاكية، وظهر لأول مرة مع المنتخب الوطني وسجل في أول ظهور له ضد مالطا (6-0).ويقول فيرنون "كانت لحظة لا تصدق، اعتقدت أنني أحلم، كنت سعيداً بالفوز وبظهوري الأول مع منتخب سلوفاكيا"، لقد تغيرت حياته تغييرا جذرياً، وهو يلعب الآن مع نادي حتا في الإمارات العربية المتحدة، وقد تواجد بالأمس في فوز المنتخب المفاجيء على نظيره البلجيكي (1-0).