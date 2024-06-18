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فيديو - عدّاء يركض بين الملاعب لمسافات هائلة لمشاهدة "الأسود"

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فيديو - عدّاء يركض بين الملاعب لمسافات هائلة لمشاهدة &quot;الأسود&quot;
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كرة القدم

2024-06-18 | 01:26
فيديو - عدّاء يركض بين الملاعب لمسافات هائلة لمشاهدة "الأسود"

بدأ كوك، تحديه الأخير الثلاثاء الماضي من ملعب ويمبلي في لندن

بدأ العداء الإنجليزي والمؤثر راسل كوك، الذي اشتهر في نيسان - أبريل من هذا العام بالركض عبر كامل طول إفريقيا، تحدياً جديداً وفريداً، يتكون من الجري إلى كل مباراة من المباريات التي يلعبها منتخب بلاده في يورو 2024 .
بدأ كوك، تحديه الأخير الثلاثاء الماضي من ملعب ويمبلي في لندن، حيث غادر إلى ألمانيا، موطن البطولة القارية بين 14 حزيران - يونيو و 14 نكوز - يوليو، وقال "نعم، متحمس للعودة إلى الطريق، والركض إلى ألمانيا لدعم إنجلترا خلال كأس أوروبا". 
وبعد رحلة استغرقت 6 أيام وأكثر من 550 كيلومتراً، وتضمنت الانتقال من خلال عبّارة من الساحل البريطاني إلى لاهاي، وصل كوك يوم الأحد إلى وجهته الأولى في مدينة غيلسنكيرشن، حيث لعب منتخب انجلترا مباراته الافتتاحية ضد صربيا، وفاز (1-0).
شارك العداء البالغ من العمر 27 عاماً صورا من ملعب أرينا أوف شالكه، ثم انطلق يوم امس الاثنين نحو مدينة فرانكفورت، على بعد أكثر من 200 كيلومتر، حيث ستلعب إنجلترا مباراتها الثانية يوم الخميس ضد الدانمارك، فيما تمثل كولونيا المحطة الثالثة لكوك يوم الثلاثاء، على بعد 170 كيلومترا إلى الشمال الغربي.
وإذا تمكنت إنجلترا من الوصول إلى نهائي البطولة، فسيتعين على كوك الجري أكثر من 650 كيلومترا إضافيا لإكمال تحديه.
 
 
فيديو - عدّاء يركض بين الملاعب لمسافات هائلة لمشاهدة "الأسود"

رياضة

كرة القدم

راسل كوك

منتخب انجلترا

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