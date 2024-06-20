الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

هجوم إرهابي محتمل يُهدد كأس أمم أوروبا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هجوم إرهابي محتمل يُهدد كأس أمم أوروبا
A-
A+

كرة القدم

2024-06-20 | 03:33
هجوم إرهابي محتمل يُهدد كأس أمم أوروبا

تحذير من وقوع هجوم إرهابي محتمل خلال بطولة يورو 2024

نقلت فايننشال تايمز عن توماس هالدينوانج، رئيس المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور، تحذيراً من وقوع هجوم إرهابي محتمل خلال بطولة يورو 2024.
وقال هالدينوانج أن "السيناريو المحتمل هو هجوم منسق واسع النطاق، مماثل لذلك الذي شهدناه مؤخراً في موسكو"، ونشر رسما توضيحيا مع تعليق "سجل الهدف الأخير"، تظهر مسلحا يحمل مسدسا في ملعب لكرة القدم،  يشير بوضوح إلى النوايا الارهابية.
وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر أشارت إلى أن بلادها تقع خلال يورو 2024 تحت نيران تنظيم الدولة الإسلامية "داعش - ولاية خراسان"، والجناح الأفغاني لتنظيم "الدولة الإسلامية".


هجوم إرهابي محتمل يُهدد كأس أمم أوروبا

رياضة

كرة القدم

توماس هالدينوانج

يورو 2024

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هكذا عبّرت شتوتغارت عن فخرها بإبنها جمال
بولندا تتهم قراصنة روس بتعطيل بث كأس أمم أوروبا

اقرأ ايضا في كرة القدم

الكومبيوتر العملاق يتوقع بطل كأس أمم أوروبا
06:29

الكومبيوتر العملاق يتوقع بطل كأس أمم أوروبا

مع انتهاء الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم أوروبا

06:29

الكومبيوتر العملاق يتوقع بطل كأس أمم أوروبا

مع انتهاء الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم أوروبا

برامج الكترونية تقوم بخداع الجماهير في يورو 2024
06:28

برامج الكترونية تقوم بخداع الجماهير في يورو 2024

تحذيرات من خبراء في برنامج متخصص في أمن الإنترنت

06:28

برامج الكترونية تقوم بخداع الجماهير في يورو 2024

تحذيرات من خبراء في برنامج متخصص في أمن الإنترنت

لماذا يرتدي منتخب ألماينا الزي الأساسي الأبيض؟
03:43

لماذا يرتدي منتخب ألماينا الزي الأساسي الأبيض؟

يتكوّن علم ألمانيا من الألوان الأحمر والأصفر والأسود

03:43

لماذا يرتدي منتخب ألماينا الزي الأساسي الأبيض؟

يتكوّن علم ألمانيا من الألوان الأحمر والأصفر والأسود

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024