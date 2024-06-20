هجوم إرهابي محتمل يُهدد كأس أمم أوروبا

تحذير من وقوع هجوم إرهابي محتمل خلال بطولة يورو 2024

نقلت فايننشال تايمز عن توماس هالدينوانج، رئيس المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور، تحذيراً من وقوع هجوم إرهابي محتمل خلال بطولة يورو 2024.

وقال هالدينوانج أن "السيناريو المحتمل هو هجوم منسق واسع النطاق، مماثل لذلك الذي شهدناه مؤخراً في موسكو"، ونشر رسما توضيحيا مع تعليق "سجل الهدف الأخير"، تظهر مسلحا يحمل مسدسا في ملعب لكرة القدم، يشير بوضوح إلى النوايا الارهابية.

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر أشارت إلى أن بلادها تقع خلال يورو 2024 تحت نيران تنظيم الدولة الإسلامية "داعش - ولاية خراسان"، والجناح الأفغاني لتنظيم "الدولة الإسلامية".





