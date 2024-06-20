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سُبحة الأرقام القياسية تتواصل في كأس أمم أوروبا

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سُبحة الأرقام القياسية تتواصل في كأس أمم أوروبا
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كرة القدم

2024-06-20 | 03:39
سُبحة الأرقام القياسية تتواصل في كأس أمم أوروبا

تستمرّ كأس أمم أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا بتسجيل الأرقام القياسيّة

تستمرّ كأس أمم أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا بتسجيل الأرقام القياسيّة، وقد ساعدت المواجهة المثيرة بين كرواتيا وألبانيا، والتي انتهت الى التعادل (2-2)، في صناعة قطعة فريدة من تاريخ كرة القدم، لم تتحقق أبداً في بطولة أوروبية أو في كأس العالم.
فقد تقدمت ألبانيا (1-0) في الشوط الأول بواسطة كاظم لاسي، وأدركت كرواتيا التعادل في الدقيقة 66 عن طريق أندريه كراماريتش، قبل أن يجعل هدف البديل الألباني كلاوس جيسولا في مرماه بعد دقيقتين النتيجة (2-1)، لكن الأخير عاد وأدرك التعادل لمنتخب بلاده بتسديدة مثالية في الدقيقة 92.
ووفقاً لـOptaJoe، فإن مساهمات جيسولا، تعني أنه سجل رقماً قياسياً في بطولة أوروبا وكأس العالم قد لا يحققه أحد أبداً، إذ إنّه أول بديل في تاريخ المسابقتين يسجل هدفاً لفريقه وهدفاً في مرماه في المباراة نفسها ويتلقى بطاقة صفراء أيضاً.
اللحظة التاريخية الثانية كانت من نصيب السويسري شاكيري، الذي سجّل هدف التعادل لسويسرا في المباراة التي جمعتها ضد اسكتلندا، ليصبح اللاعب الوحيد الذي سجل في جميع بطولات أوروبا الثلاث الأخيرة وبطولات كأس العالم الثلاث الأخيرة.
كما أصبح شاكيري أوّل لاعب من الدوري الأميركي، يسجّل هدفًا في بطولة أوروبيّة للمنتخبات، إذ أنه يلعب في صفوف شيكاغو فاير.


سُبحة الأرقام القياسية تتواصل في كأس أمم أوروبا

رياضة

كرة القدم

كأس أمم أوروبا

كلاوس جيسولا

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