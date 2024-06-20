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لماذا يرتدي منتخب ألماينا الزي الأساسي الأبيض؟

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لماذا يرتدي منتخب ألماينا الزي الأساسي الأبيض؟
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كرة القدم

2024-06-20 | 03:43
لماذا يرتدي منتخب ألماينا الزي الأساسي الأبيض؟

يتكوّن علم ألمانيا من الألوان الأحمر والأصفر والأسود

يتكوّن علم ألمانيا من الألوان الأحمر والأصفر والأسود، فلماذا يكون الزي الأساسي لمنتخب كرة القدم أبيضاً؟.
تقام في ألمانيا حاليًا بطولة كأس أمم أوروبا 2024، ويعتبر فريق المدرب جوليان ناجلسمان أحد المرشّحين للفوز باللقب، وطوال البطولة، سترتدي ألمانيا الزي الأبيض التقليدي أو الزي الاحتياطي باللونين الوردي والأرجواني، ولكن ما هو السبب وراء ذلك؟.
يعود ذلك إلى كون علم بروسيا، الدولة التي امتدت من حدود روسيا الحديثة إلى حدود فرنسا، كان في الواقع أبيض، وقد قامت بروسيا بتشكيل الإمبراطورية الألمانية مع توحيد الولايات في العام 1871، وأصبحت قوة مهيمنة داخل البلاد في ذلك الوقت.
وعندما تم إطلاق منتخب كرة القدم الألماني في العام 1899، تقرّر تبنّي الألوان البروسية، كما كان لعلم بروسيا صليب في المنتصف، على الرغم من أنه تم استبداله لاحقاً بنسر أسود، فقد ظهر أيضاً على علم الدولة الألمانية منذ العام 1950.
وعلى الرغم من سقوط بروسيا في العام 1918 نتيجة لثورة تشرين الثاني - نوفمبر في نهاية الحرب العالمية الأولى، قرر فريق كرة القدم الاحتفاظ باللون الأبيض كلون أساسي لقمصانه.


لماذا يرتدي منتخب ألماينا الزي الأساسي الأبيض؟

رياضة

كرة القدم

كأس أمم أوروبا

جوليان ناجلسمان

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