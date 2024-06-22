فيديو - منع زوجة ميسي من الدخول الى الملعب

واجهت زوجة النجم ليونيل ميسي صعوبات في الدخول الى الملعب

واجهت أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم ليونيل ميسي، صعوبات في الدخول الى ملعب مرسيدس بنز سوبردوم، في مدينة نيو اورلينز الأميركية قبيل المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أميركا، التي انتهت الى فوز منتخب الارجنتين على منتخب كندا (2-0).

ونشرت منصة "Mundo en Conflicto"، فيديو يُظهر كيف مُنعت أنتونيلا من قبل رجال الامن من دخول الملعب لمشاهدة زوجها، بسبب حقيبة يد كانت تحملها، وتحوي أشياء قيل أنها من الممنوع ادخالها، فاضطرت إلى تركها.