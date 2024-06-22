انجازات المنتخب الارجنتيني متواصلة في عهد سكالوني

يعيش بطل العالم أفضل فتراته، فهو لم يخسر سوى مرتين، منذ العام 2020

حقق المنتخب الأرجنتيني فجر يوم الجمعة الفوز في افتتاح بطولة كوبا أميركا، على حساب المنتخب الكندي بنتيجة (2-0)، بفضل هدفَي جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز.

ويعيش بطل العالم أفضل فتراته، فهو لم يخسر سوى مرتين، منذ العام 2020، أي في 4 سنوات، مرّة في بطولة كأس العالم ضد منتخب المملكة السعودية في 22 تشرين الثاني - نوفمبر 2022 حين انتهت المباراة بنتيجة (2-1)، إذ سجل للأرجنتين ميسي من ركلة جزاء، وسجّل كل من صالح الشهري وسالم الدوسري للسعودية.

أما المرة الثانية، فكانت أمام منتخب الأوروغواي في تصفيات كأس العالم يوم 17 تشرين الثاني - نوفمبر 2023، أي بعد سنة من خسارته السابقة وبنتيجة (2-0) سجلها كل من رونالد اراوخو وداروين نونيز.

ومنذ توليه مهمة تدريب منتخب الأرجنتيني في 3 آب - أغسطس 2018، قاد ليونيل سكالوني فريقه في 72 مباراة ففاز في 51، تعادل في 16 وخسر 6 فقط.





