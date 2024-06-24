هل ينضم فان نيستلروي الى مانشستر يونايتد؟

لعب فان نيستلروي 219 مباراة مع "الشياطين الحمر" بين عامي 2001 و2006

يتمتع رود فان نيستلروي بخبرة كبيرة كمدرب، وهو شق طريقه في ايندهوفن، وقد تم التواصل معه للانضمام إلى فريق تدريب إريك تن هاج في مانشستر يونايتد، لكنه مطلوب أيضا من قبل بيرنلي ليحل محل فنسنت كومباني، الذي تولى تدريب بايرن ميونيخ الشهر الماضي.

وتمت الإشادة بفان نيستلروي لأسلوب لعبه خلال 12 شهراً في ايندهوفن، حيث أنتج نجوماً مثل كودي جاكبو لاعب ليفربول، ونوني مادويكي لاعب تشيلسي، وفاز بكأس هولندا واحتل المركز الثاني في الدوري الهولندي خلف فينورد، بعد أن عمل كمدرب مساعد لجوس هيدينك في كأس العالم 2014.

ولعب فان نيستلروي 219 مباراة مع "الشياطين الحمر" بين عامي 2001 و2006، سجل خلالها 150 هدفاً، وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، كما لعب الهولندي مع ريال مدريد وهامبورغ وخاض 70 مباراة دولية مع هولندا.

وقد يجري يونايتد تغييرات على طاقمه التدريبي هذا الصيف على الرغم من أنه من المتوقع أن يبقي على ستيف مكلارين.



