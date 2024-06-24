الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

هل ينضم فان نيستلروي الى مانشستر يونايتد؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هل ينضم فان نيستلروي الى مانشستر يونايتد؟
A-
A+

كرة القدم

2024-06-24 | 00:40
هل ينضم فان نيستلروي الى مانشستر يونايتد؟

لعب فان نيستلروي 219 مباراة مع "الشياطين الحمر" بين عامي 2001 و2006

يتمتع رود فان نيستلروي بخبرة كبيرة كمدرب، وهو شق طريقه في ايندهوفن، وقد تم التواصل معه للانضمام إلى فريق تدريب إريك تن هاج في مانشستر يونايتد، لكنه مطلوب أيضا من قبل بيرنلي ليحل محل فنسنت كومباني، الذي تولى تدريب بايرن ميونيخ الشهر الماضي.
وتمت الإشادة بفان نيستلروي لأسلوب لعبه خلال 12 شهراً في ايندهوفن، حيث أنتج نجوماً مثل كودي جاكبو لاعب ليفربول، ونوني مادويكي لاعب تشيلسي، وفاز بكأس هولندا واحتل المركز الثاني في الدوري الهولندي خلف فينورد، بعد أن عمل كمدرب مساعد لجوس هيدينك في كأس العالم 2014.
ولعب فان نيستلروي 219 مباراة مع "الشياطين الحمر" بين عامي 2001 و2006، سجل خلالها 150 هدفاً، وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، كما لعب الهولندي مع ريال مدريد وهامبورغ وخاض 70 مباراة دولية مع هولندا.
وقد يجري يونايتد تغييرات على طاقمه التدريبي هذا الصيف على الرغم من أنه من المتوقع أن يبقي على ستيف مكلارين.

هل ينضم فان نيستلروي الى مانشستر يونايتد؟

رياضة

كرة القدم

رود فان نيستلروي

ايندهوفن

إريك تن هاج

مانشستر يونايتد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جيمي بتلر يحصد 174 ألف دولار من نيمار !!
هل يتزامل ماتس هوملز مع سيسك فابريجاس وتييري هنري؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - أحضروا تابوت زميلهم المتوفي لمتابعة المباراة !!
00:52

فيديو - أحضروا تابوت زميلهم المتوفي لمتابعة المباراة !!

انتهت الى التعادل السلبي المباراة التي جمعت تشيلي والبيرو

00:52

فيديو - أحضروا تابوت زميلهم المتوفي لمتابعة المباراة !!

انتهت الى التعادل السلبي المباراة التي جمعت تشيلي والبيرو

لامين يامال يضع 3 أعلام على حذائه فما هي القصة؟
00:51

لامين يامال يضع 3 أعلام على حذائه فما هي القصة؟

وضع يامال ثلاثة أعلام على أطراف حذائه

00:51

لامين يامال يضع 3 أعلام على حذائه فما هي القصة؟

وضع يامال ثلاثة أعلام على أطراف حذائه

جيمي بتلر يحصد 174 ألف دولار من نيمار !!
00:45

جيمي بتلر يحصد 174 ألف دولار من نيمار !!

أثناء التنافس في حدث أساطير فيلت للبوكر في لوس أنجلوس

00:45

جيمي بتلر يحصد 174 ألف دولار من نيمار !!

أثناء التنافس في حدث أساطير فيلت للبوكر في لوس أنجلوس

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024