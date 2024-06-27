تعرّض مُشجّع كرواتي "للعض" وسرقة قميص إيفانوسيتش

تحقق الشرطة الألمانية في حادث تعرّض فيه مشجّع كرواتي

تحقق الشرطة الألمانية في حادث تعرّض فيه مشجّع كرواتي شاب يُدعى باريسيتش، وهو عضو في فرقة تُسمّى الحرس الكرواتي "للعضّ خلال تدافع للحصول على قميص لاعب خط الوسط لوكا إيفانوسيتش.

وشارك المشجع لينارد باريسيتش مقطع فيديو لكتفه المصاب، يوضّح بالتفصيل الحادث الصادم الذي وقع بعد صافرة النهاية في ريد بول أرينا في لايبزيغ، اثر تعادل كرواتيا (1-1) مع إيطاليا في يورو 2024 ليلة الاثنين.

وكان لوكا إيفانوسيتش قد ألقى قميصه في يد الشاب، لكن ثلاثة أشخاص قاتلوا للحصول عليه ومزقوه، بل وعضت امرأة كتف المشجع.

وقال متحدث باسم شرطة ساكسونيا أنّ عملية سطو حدثت، حين التقط شاب يبلغ من العمر 20 عاماً قميص لاعب، وحاول مشتبه بهم مجهولون أخذه منه، وعضّته امرأة في كتفه.

وعلم لاحقاً أنّ إيفانوسيتش، نجم فينورد، تواصل مع باريسيتش بعد الحادثة مهنئاً بسلامته، متعهّداً بإرسال قميص موقّع له.







