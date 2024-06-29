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العواصف والأعاصير تُطارد ثُمن نهائي يورو 2024

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العواصف والأعاصير تُطارد ثُمن نهائي يورو 2024
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كرة القدم

2024-06-29 | 02:18
العواصف والأعاصير تُطارد ثُمن نهائي يورو 2024

العواصف الرعدية الشديدة تضرب ألمانيا في نهاية الأسبوع

قد تعرقل العواصف الرعدية الشديدة التي يتوقع أن تضرب ألمانيا في نهاية الأسبوع جولة ثمن نهائي بطولة يورو 2024.
وستبدأ مرحلة خروج المغلوب اليوم السبت بمواجهة سويسرا لإيطاليا في برلين، تليها مباراة بين ألمانيا المضيفة والدانمارك في دورتموند، وستشهد إنجلترا يوم الأحد مواجهة سلوفاكيا في غيلسنكيرشن، قبل أن تصطدم إسبانيا بجورجيا في كولونيا.
من بين تلك المباريات، من المرجح أن تتعرض المباراة في دورتموند لعاصفة رعدية، حيث كان ملعب ويستفالينستاديون قد شهد أمطاراً غزيرة خلال مباراة المجموعة السادسة بين تركيا وجورجيا في 18 حزيران - يونيو.
وشوهدت المياه تتساقط بعنف من فجوة في سقف ملعب بروسيا دورتموند، وقال خبير الأرصاد الجوية دومينيك جونغ انّه من مساء السبت وحتى ليل الأحد، هناك خطر من حدوث عواصف رعدية شديدة من جنوب غرب وغرب إلى وسط ألمانيا.
وأضاف أنه من الممكن أن تجلب هذه الأمطار الغزيرة للغاية، كميات تتراوح بين 40 و 80 لتراً لكل متر مربع في غضون ساعات قليلة، وتساقط برد كبير يبلغ قطره حوالي 3 سنتيمتراً، وعواصف قوية أو عواصف إعصارية بسرعة تتراوح بين 100 و140 كيلومتراً في الساعة.
وتابع أنه لا يمكن استبعاد الأعاصير أيضاً، لكن العاصفة لن تضرب برلين تماما، حيث يتوقع أن تكون السماء مشمسة للمباراة الافتتاحية لدور الـ16، كما يتوقع هطول أمطار خفيفة خلال مباراة إنجلترا، بينما يجب أن تظل مباراة إسبانيا وجورجيا في كولونيا من دون مشاكل على الرغم من السماء الملبدة.




العواصف والأعاصير تُطارد ثُمن نهائي يورو 2024

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