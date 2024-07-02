فيديو - نجم إنجلترا مهدد بالغياب عن ربع النهائي والسبب أخلاقي

تغلّب رجال جاريث ساوثجيت على أسوأ مستوياتهم

تغلّب رجال جاريث ساوثجيت على أسوأ مستوياتهم للوصول إلى ربع نهائي بطولة أوروبا، على حساب سلوفاكيا، بفضل هدف التعادل لجود بيلينجهام في الدقيقة 95، ثم هدف هاري كاين الحاسم في الوقت الإضافي.

لكن، بعد التأهل لمواجهة سويسرا في الدور ربع النهائي، قد يتعرّض منتخب إنجلترا لضربة، حيث يمكن معاقبة لاعبه النجم بسبب إيماءاته في غيلسنكيرشن.

وستجري مفتشية الأخلاقيات والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقًا تأديبياً في انتهاك محتمل للقواعد الأساسية للسلوك اللائق من قبل لاعب إنجلترا جود بيلينجهام، والذي يزعم أنه حدث في سياق هذه المباراة.

وكان اللاعب قد سجّل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وقام بحركة، يزعم أنها لمس لعضوه الخاص، نحو بدلاء الفريق المنافس.

وفي تفاصيل الحادثة، أنّ صاحب الهدف قام بتقبيل يده اليمنى ثم نقلها إلى عضوه الخاص، في حركة لم يسجلها الحكم خليل أوموت ميلر، ما وضع لاعب إنجلترا أمام خطر العقوبة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب هذه اللفتة، لأنه قد يواجه إجراءات تأديبية.

في المقابل، فإنّ دفاع اللاعب قائم على أنّ الأمر كان "مزحة" تجاه بعض الأصدقاء المقربين الذين كانوا في الملعب، وأنّه لا يكن إلّا الاحترام للطريقة التي لعب بها المنتخب السلوفاكي.

لكن القواعد واضحة، فأي لفتة فاحشة أو عمل مسيء أو مهين يجب أن يعاقب عليه ببطاقة حمراء، وتنتظر الهيئة التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم تقرير حكم المباراة والمسؤولين الآخرين قبل اتخاذ قرار بشأن أي إجراء محتمل.





