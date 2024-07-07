مقتل نجم كرة القدم الأميركية الشاب في حادث

كان من بين ثلاثة أشخاص قتلوا بعد أن اصطدمت سيارتهم بسيارة أخرى

قالت الشرطة في ولاية ماريلاند الأميركية، إن خيري جاكسون، اللاعب في نادي كرة القدم الأميركية مينيسوتا فايكنجز، كان من بين ثلاثة أشخاص قتلوا بعد أن اصطدمت سيارة أخرى "تسير بسرعة عالية" بالسيارة التي كانوا يستقلونها.

ووقع الحادث فجر يوم السبت في مقاطعة برينس جورج، حيث تصادمت ثلاث مركبات، وكان جاكسون البالغ من العمر 24 عاماً، في مقعد الراكب الأمامي لسيارة دودج تشارجر كستنائية، برفقة صديقيه أشعيا هازل، 23 عاماً، وأنتوني ليتون، 24 عاماً.

وقالت الشرطة إن هيزل والسائق وجاكسون لقوا حتفهم في مكان الحاد،ث في حين تم نقل ليتون إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاته لاحقاً، لتعم حالة من الحزن بين المشجعين الذين عبّروا عن أسفهم على مواقع التواصل، وأصدر نادي فايكنجز بياناً نعى فيه لاعبه الشاب.







