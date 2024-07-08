إندريك يتسبب بالمشاكل لخزانة ريال مدريد

بدأ المنضم الجديد الى ريال مدريد أول مباراة له أساسياً مع البرازيل وخسرها

بدأ إندريك، البالغ 18 عاماً، المنضم الجديد الى ريال مدريد، أول مباراة له أساسياً مع منتخب البرازيل يوم السبت، وخسرها بركلات الترجيح أمام أوروجواي في ربع نهائي كوبا أميركا.

هذه البداية، وفقاً لعقد الشاب الصغير مع ريال مدريد، ستجبر "النادي الأبيض" على دفع 1.25 مليون يورو إضافية لناديه الأم بالميراس مقابل الانتقال.

وحل إندريك أساسياً محل فينيسيوس جونيور، الذي تم إيقافه ببطاقتين صفراوين، وقد سبق لريال مدريد أن دفع المبلغ نفسه مع استدعاء إندريك من قبل بلاده لأول مرة.

وكان التعاقد مع ريال مدريد كلف حوالي 72 مليون يورو، بينها 35 ثابتة، و25 متغيرة، و12 مع الضرائب، ويحصل بالميراس على 2.5 مليون يورو عن كل خمسة أهداف يسجلها المهاجم، بحد أقصى 25 هدفاً، وقد سجل إندريك 20 هدفا منذ إتمام بيعه في كانون الاول - ديسمبر 2022.





