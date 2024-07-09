تغيير جذريّ في حياة جاك جريليش .. ساشا حامل

إنه أحد لاعبي كرة القدم المفضلين بالنسبة للجمهور الإنجليزي

إنه أحد لاعبي كرة القدم المفضلين بالنسبة للجمهور الإنجليزي، والذي تكاد تكون تصرفاته الغريبة خارج الملعب مشهورة مثل مهاراته داخله.

أما الآن، فمن المتوقع أن يتخلى جاك جريليش عن أسلوب حياته الصاخب لأنه سيصبح أباً، فقد كشف جناح مانشستر سيتي وحبيبته منذ الصغر ساشا أتوود، ليلة الأحد، أنها حامل بأول طفل لهما، عبر منشور على انستغرام.

وتأتي فرحة الثنائي على خلفية عام صعب لجاك، شهد استبعاده من تشكيلة مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت النهائية المكونة من 26 لاعباً في بطولة أوروبا، كما كافح اللاعب خلاله من أجل حجز مقعد أساسي دائم مع فريقه مانشستر سيتي، حيث سجل ثلاثة أهداف فقط وثلاث تمريرات حاسمة في 36 مباراة.

لكن صديقاً له قال الليلة عن أخبار الحمل أنّ الأمر مذهل لجاك وساشا، وسيساعد بالتأكيد في تحفيزه على كرة القدم، خاصة أن اللاعب الإنجليزي يدرك جيداً أنّ أدائه لم يكن كما يجب الموسم الماضي، وقد الوقت لكتابة فصل جديد في حياته مع عائلته الصغيرة.

وفي الأشهر والسنوات المقبلة، يمكننا أن نتوقع رؤية جانب مختلف لجاك المحبوب، والذي صنع اسمه في جميع أنحاء العالم، فمنذ ظهوره على الساحة لأول مرة مع نادي طفولته أستون فيلا قبل 10 سنوات، سرق جاك القلوب بشخصيته وعلاقته الحقيقية مع المشجعين.







