فيديو - اشتباكات بين اللاعبين والجمهور في نصف نهائي كوبا أميركا

عقب انتهاء المباراة الى فوز كولومبيا (1-0) في نصف نهائي كوبا أميركا

عقب انتهاء المباراة الى فوز كولومبيا (1-0) في نصف نهائي كوبا أميركا، وتأهلها لمواجهة الأرجنتين في النهائي، دخل اللاعبون والجهازين الفنيين في مواجهة نارية وصعد بعض لاعبي منتخب اوروجواي الى المدرجات، وتبادلوا اللكمات مع جماهير الفريق المنافس.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، اللاعبين داروين نونيز ورونالد أراوخو وآخرين وهم يتشاجرون مع جماهير كولومبيا، وقال قائد الفريق خوسيه ماريا خيمنيز، إنهم كانوا يدافعون عن عائلاتهم.

وقال خيمنيز "هذه كارثة، أرجو منكم توخي الحذر، لأن عائلاتنا في المدرجات، ويوجد أطفال صغار حديثي الولادة، لقد كانت كارثة، لم يكن هناك شرطة، وكان علينا الدفاع عن عائلاتنا"، فيما قال اتحاد أميركا الجنوبية "كونميبول"، إنه يحقق في الحادث.