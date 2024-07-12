صورة بيكفورد ساخراً من فان دايك على الهواء !!

هولندا تم إقصاؤها من بطولة أوروبا على يد انجلترا في نصف النهائي

انتشرت على وسائل التواصل، وخصوصاً في هولندا، التي تم إقصاؤها من بطولة أوروبا على يد انجلترا (1-2) في نصف النهائي، بهدف أولي واتكينز في الدقيقة 90 من المباراة، صورة أثارت الكثير من الجدل.

في المقابلات القصيرة بعد المباراة، جاء دور فيرجيل فان دايك للتحدث، فأعرب عن استيائه من الحكم الألماني ومن الطريقة القاسية التي سقط بها الفريق، لكنه لم يقدم أي أعذار.

وبينما كان مدافع ليفربول على الهواء، أمكن رؤية جوردان بيكفورد، حارس مرمى انجلترا، واقفا خلف لوحة الإعلانات مباشرة، وهو يقوم بحركات مثيرة ويبتسم ويرسل الاشارات خلف فان دايك المدمر ...







