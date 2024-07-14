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الملك بيليه يوّجه رسالة الى لامين يامال .. فكيف ذلك؟

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الملك بيليه يوّجه رسالة الى لامين يامال .. فكيف ذلك؟
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كرة القدم

2024-07-14 | 00:59
الملك بيليه يوّجه رسالة الى لامين يامال .. فكيف ذلك؟

صورة تجمع أسطورة البرازيل ونجم اسبانيا الصاعد لامين يامال

نشر الحساب الرسمي لنجم كرة القدم الراحل، "الملك" بيليه، على إنستغرام، صورة مُصممة خصيصاً، تجمع أسطورة البرازيل ونجم اسبانيا الصاعد لامين يامال.
وأرفق الحساب الصورة برسالة جاء فيها "كرة القدم مصنوعة من الرموز، لقد شاهدنا هذا الأسبوع تحطيم الرقم القياسي المهم لبيليه على يد صبي يدعى لامين يامال، وأصبح الصبي أصغر لاعب يشارك في الدور نصف النهائي في بطولات المنتخبات الوطنية الكبرى".
وأضاف الحساب "لعب بيليه أمام فرنسا، في كأس العالم 1958 وكان عمره 17 عاماً و244 يوماً، وبدأ اللاعب الإسباني المباراة أمام المنافس نفسه بعمر 16 عاما و362 يوماً".
وختم الحساب الرسالة "مؤسسة بيليه، تهنئ لامين يامال على هذا الإنجاز المهم في مسيرته المهنية، وتتمنى أن تكون هذه الخطوة الأولى في رحلة طويلة وناجحة".
ويخوض لامين يامال الليلة مع منتخب "لاروخا" المواجهة المرتقبة في نهائي كأس أمم أوروبا مع منتخب انجلترا، بعد أن قدّم أداءاً مبهراً خلال النسخة الحالية لكأس أمم أوروبا في ألمانيا.


الملك بيليه يوّجه رسالة الى لامين يامال .. فكيف ذلك؟

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

بيليه

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