نجاة دونجا وزوجته من حادث سير مروّع

دونجا وزوجته نجيا من الموت

تعرّض دونجا، اللاعب والمدرب السابق للمنتخب البرازيلي وزوجته، الى حادث سير مروّع، إذ انقلبت سيارتهما ظهر يوم أمس السبت على الطريق السريع.

وقالت شرطة الطرق السريعة الفيدرالية البرازيلية أنّ دونجا وزوجته نجيا من الموت، وأصيبا بجروح طفيفة، وكانا في وعيهما أثناء العلاج، على عكس ما أشيع على بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي عن أنّ إصاباتهما خطيرة، كما وأجرت الشرطة اختبار الكحول عليهما وأتت النتيجة سلبية.

ولدونجا مسيرة حافلة كلاعب وكمدرب، فهو شارك مع منتخب البرازيل في 91 مباراة بين عامي 1987 و1998 وحمل شارة القيادة وفاز بلقب كأس العام 1994 وكوبا أميركا مرتين وعدة ألقاب أخرى، كما كان مدرّباً للمنتخب الأوّل من 2006 حتى 2010 وحقق معه لقب كوبا أميركا.



