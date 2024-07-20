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فيديو - استقبال الفاتحين لإيريك لاميلا في أثينا

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فيديو - استقبال الفاتحين لإيريك لاميلا في أثينا
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كرة القدم

2024-07-20 | 01:52
فيديو - استقبال الفاتحين لإيريك لاميلا في أثينا

بعد ثلاثة مواسم في إشبيلية

بعد ثلاثة مواسم في إشبيلية، وافق إيريك لاميلا، لاعب كرة القدم الأرجنتيني، على عقد لمدة ثلاث سنوات مع نادي أيك أثينا اليوناني.
وقرر لاعب المنتخب الوطني السابق، الانتقال إلى أثينا بناء على إصرار مواطنه، مدرب أيك، ماتياس ألميدا، الذي كان بمثابة عامل الجذب الرئيسي للاعب رفيع المستوى مرّ على توتنهام هوتسبر لثمانية مواسم.
وكان اللافت، بعد إتمام الصفقة، الطريقة التي استقبلت بها الجماهير اليونانية لاعبها الجديد، إذ تجمّع عشاق النادي وغنوا واحتفلوا وأطلقوا الألعاب النارية بمناسبة وصول لاميلا، في مشاهد لا نراها عادة إلا في احتفالات تحقيق الألقاب.



فيديو - استقبال الفاتحين لإيريك لاميلا في أثينا

رياضة

كرة القدم

إشبيلية

إيريك لاميلا

أيك أثينا

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