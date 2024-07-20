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قصة غريبة ... كاظمة الكويتي يتعرّض لعملية نصب موصوفة

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قصة غريبة ... كاظمة الكويتي يتعرّض لعملية نصب موصوفة
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كرة القدم

2024-07-20 | 01:55
قصة غريبة ... كاظمة الكويتي يتعرّض لعملية نصب موصوفة

تعرّض في معسكره الإعدادي في الاسكندرية الى عملية نصب من الطراز الرفيع

نقلت وسائل اعلام أن نادي كاظمة الكويتي تعرّض في معسكره الإعدادي في مدينة الاسكندرية، الى عملية نصب من الطراز الرفيع.
وجاء في التفاصيل أن النادي الكويتي خاض مباراة ضد ناد مصري يُدعى تليفونات بني سويف، ينشط في دوري الدرجة الثالثة، وشارك عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، نتيجة فوزه الوديّ (7-1).
وفوجيء النادي الكويتي ببيان صدر عن نظيره المصري يؤكد أنه لم يخض المباراة، كما لم يبدأ استعداداته للموسم الجديد بعد.
وبعد ساعات، كشف النادي المصري أن وكيل لاعبين خدع كاظمة عبر تزوير تمثيل "تليفونات بني سويف"، وحصل على مبلغ مالي مقابل تنظيم المباراة التي كانت في الحقيقة ضد مجموعة من اللاعبين الهواة، ما يعني أن النادي الكويتي تعرض الى عملية احتيال موصوفة.
من جهته، تابع الاتحاد المصري لكرة القدم عن كثب ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من أخبار متعلقة بالمباراة الودية لنادي كاظمة الكويتي في اطار معسكره التدريبي في مصر والذي تنظمه احدى الشركات الخاصة.
وفي ضوء البيان الذي أصدره نادي كاظمة الكويتي حيال هذا الامر، أوضح الاتحاد انه على الرغم من عدم التنسيق المسبق بين الجانب الكويتي والاتحاد المصري لكره القدم، إلا انه سيقوم بالتنسيق والتعاون مع نظيره الكويتي بالعمل لكشف الملابسات المتعلقة بهذا الموضوع واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.
وأهاب الاتحاد المصري بكافة الاتحادات والاندية الخارجية التنسيق المسبق معه عند اقامة أي معسكرات تدريبية أو مباريات ودية داخل جمهورية مصر العربية، بغية تقديم أوجه الدعم، مع التأكيد على الإذن المسبق الضروري لإقامة أي مباراة في البلاد.



قصة غريبة ... كاظمة الكويتي يتعرّض لعملية نصب موصوفة

رياضة

كرة القدم

كاظمة الكويتي

الاسكندرية

تليفونات بني سويف

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