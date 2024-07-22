كايل ووكر .. من "يورو" مخيّبة الى الخيانة الزوجية والمحاكم

بعد حملته المخيبة للآمال في يورو 2024 مع منتخب إنجلترا

بعد حملته المخيبة للآمال في يورو 2024 مع منتخب إنجلترا، دخل كايل ووكر في نزاع قضائي مع حبيبته السابقة لورين جودمان في المحكمة.

ويقوم النزاع بين نجم مانشستر سيتي وعارضة الأزياء في المحكمة العليا حول الطفلين اللذين يتشاركانهما، وسف تحدد جلسة الاستماع أبوة طفلهما الثاني، وهي طفلة تبلغ من العمر 10 أشهر لم يُذكر اسمها، عُرّف عنها فقط بإسم "K.W"، بالإضافة إلى الحضانة المحتملة.

كان مدافع السيتي، 34 عاما، ونجمة تلفزيون الواقع، 31 عاما، على علاقة ودية للغاية، حيث دخلا في علاقة وانفصلا ثم عادا في تطور غريب أدى إلى إنجاب طفل ثان.

لورين، هي أم لكايرو و"المجهولة" من ووكر، لاعب كرة القدم "الخائن"، الذي لديه أيضا أربعة أبناء من زوجته آني كيلنر.

ويقال إن لورين سمحت لآني، زوجة كايل بمعرفة أبوة ابنتها، ما أدى الى مشاكل في حياته العائلية، أوصلت الى الانفصال.





