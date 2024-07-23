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ميسي وسواريز يغيبان عن "مباراة كل النجوم" الأميركية

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ميسي وسواريز يغيبان عن &quot;مباراة كل النجوم&quot; الأميركية
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كرة القدم

2024-07-23 | 01:09
ميسي وسواريز يغيبان عن "مباراة كل النجوم" الأميركية

بسبب معاناته من إصابة في الكاحل

لن يلعب ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي في مباراة كل النجوم، التي تتوّج الدوري الأميركي، بسبب معاناته من إصابة في الكاحل.
وغادر ميسي مباراة كوبا أميركا النهائية، التي شهدت فوز الأرجنتين باللقب على حساب كولومبيا بسبب إصابة في الكاحل الأيمن.
كما تمّ الكشف أنّ زميله في الفريق، الاوروغوياني لويس سواريز، لن يشارك هو الآخر في مباراة الأربعاء في كولومبوس، بسبب ما وصفه الفريق بأنه شعور بـ"الانزعاج في الركبة"، وتم إدراجهما ضمن اللاعبين غير المتاحين من قبل الدوري يوم الاثنين.
وغاب ميسي، الأرجنتيني الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، عن انتصارات ميامي على تورونتو إف سي وشيكاغو فاير، وقال النادي إن حالة اللاعبين في المباراة الافتتاحية لكأس الرابطة يوم السبت على أرضهما ضد نادي بويبلا المكسيكي "سيتم تقييمها بناء على عملية التعافي اليومية".
وتضع مباراة "كل النجوم في الدوري الأميركي" أفضل اللاعبين من أندية الدوري ضد لاعبين من الدوري المكسيكي، وسيشارك زميلا ميسي وسواريز، في ميامي سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، كما سيغيب كريستيان أرانجو مهاجم ريال سولت ليك عن المباراة، بينما يقضي عقوبة الإيقاف لمدة أربع مباريات لانتهاكه سياسة مكافحة التحرّش في الدوري.


ميسي وسواريز يغيبان عن "مباراة كل النجوم" الأميركية

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

لويس سواريز

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