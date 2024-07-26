نهائي يورو تحت 19: هل يكرر شباب اسبانيا ما فعله الكبار؟

تم تحديد طرفي المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا تحت 19 عاماً

تم تحديد طرفي المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا تحت 19 عاماً الجارية في ايرلندا الشمالية، إذ سيكون المنتخب الإسباني الشاب على موعد مع نظيره الفرنسي، وعينه على تكرار إنجاز المنتخب الأوّل.

وتقدم منتخب إسبانيا تحت 19 سنة إلى النهائي بعد فوزه على نظيره الإيطالي (1-0)، بعد أن تعادل في المجموعة الاولى في الدور الاول مع سلوفينيا (1-1) وفاز على كوسوفو والنمسا (2-1).

في الدور الثاني، وضمن المجموعة الثانية، فاز الاسبان على الدانمارك (2-1) وتعادلوا مع تركيا (1-1) وفرنسا (2-2)، ثم احتاجوا الى الوقت الاضافي لتجاوز ايطاليا في نصف النهائي (1-0).

أما منتخب فرنسا، ففاز في المجموعة الثانية على بلجيكا (2-0) وهولندا (1-0) وليتوانيا (2-0)، وفاز على تركيا (2-1) والدانمارك (4-2) وتعادل مع اسبانيا (2-2) في الدور الثاني ضمن المجموعة الثانية، ثم فاز على اوكرانيا (1-0) في نصف النهائي.

وتقام المباراة النهائية لبطولة أوروبا تحت 19 سنة يوم الأحد المقبل في بلفاست، علماً أن إسبانيا فازت باللقب القاري 8 مرات، وكان آخر فوز لها قبل 5 سنوات، وفي المقابل رفع الفريق الفرنسي الكأس 3 مرات.





