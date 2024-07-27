نجل باولو مالديني على أعتاب انتقال جديد

اقترب نادي مونزا من وضع اللمسات الأخيرة على صفقة دائمة

اقترب نادي مونزا من وضع اللمسات الأخيرة على صفقة دائمة تتمثل بضم لاعب خط وسط ميلان دانيال مالديني، بحسب ما كشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو.

ووفقاً لرومانو، فإن اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 22 عاماً، والقادر على اللعب على كلا الجناحين، سيحل محل أندريا كولباني في مونزا، الذي ستتم إعارته إلى فيورنتينا.

وسيحصل مونزا على نحو 4 ملايين يورو مقابل الاعارة مع خيار الشراء مقابل 12 مليون يورو مشمول في الاتفاقية.

وفي الموسم الماضي، لعب نجل لاعب الروسونيري السابق باولو مالديني 18 مباراة مع مونزا وإمبولي، وسجل أربعة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وعقده مع ميلان يستمر حتى صيف عام 2025، بقيمة انتقال تبلغ 4.5 مليون يورو.







