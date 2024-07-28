الليلة نهائي أمم أوروبا تحت ١٩ عاماً بين إسبانيا وفرنسا

يتواجه منتخب إسبانيا مع نظيره منتخب فرنسا الليلة (الاحد) في بلفاست

يتواجه منتخب إسبانيا مع نظيره منتخب فرنسا الليلة (الاحد) في بلفاست في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا تحت ١٩ عاماً الجارية في ايرلندا الشمالية، وعينه على تكرار إنجاز المنتخب الأوّل.

وتقدم منتخب إسبانيا تحت 19 سنة إلى النهائي اثر فوزه على نظيره الإيطالي (1-0)، وبعد أن تعادل في المجموعة الاولى في الدور الاول مع سلوفينيا (1-1) وفاز على كوسوفو والنمسا (2-1).

وفي الدور الثاني، وضمن المجموعة الثانية، فاز الاسبان على الدانمارك (2-1) وتعادلوا مع تركيا (1-1) وفرنسا (2-2)، ثم احتاجوا الى الوقت الاضافي لتجاوز ايطاليا في نصف النهائي (1-0).

أما منتخب فرنسا، ففاز في المجموعة الثانية على بلجيكا (2-0) وهولندا (1-0) وليتوانيا (2-0)، وتغلب على تركيا (2-1) والدانمارك (4-2) وتعادل مع اسبانيا (2-2) في الدور الثاني ضمن المجموعة الثانية، ثم فاز على اوكرانيا (1-0) في نصف النهائي.

وفازت إسبانيا باللقب القاري 8 مرات، كان آخرها قبل 5 سنوات، فيما رفع المنتخب الفرنسي الكأس 3 مرات.







