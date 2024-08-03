خلفيّات متزايدة للشجار بين الفرنسيين والأرجنتينيين في الميدان

انتهت المباراة بشجار واسع بين لاعبي المنتخبين

انتهت المباراة التي شهدت فوز فرنسا على الأرجنتين في ربع نهائي مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية بشجار واسع بين لاعبي المنتخبين.

وفازت فرنسا يوم أمس الجمعة على الأرجنتين (1-0) لتتقدم إلى الدور قبل النهائي من مسابقة كرة القدم، حيث تقابل المنتخب المصريّ، بعد أن سجلّ جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس، الهدف الوحيد في المباراة بضربة رأس في الشوط الأول.

وكان من المتوقّع أن تكون المواجهة بين المنتخبين متوتّرة، بعد "الخلاف العنصري" الأخير، حين ردّد لاعبو الأرجنتين أثناء احتفالهم بلقب "كوبا أميركا" أغنية تعرّضوا فيها الى أصول لاعبي المنتخب الفرنسي، في امتداد لخلافات بدأت منذ نهائي كأس العالم - قطر 2022.

وليلة الجمعة، تعرّض النشيد الوطني الأرجنتيني لصيحات استهجان واسعة النطاق من قبل الجماهير في بوردو، وكذلك اللاعبون الأرجنتينيون عندما استحوذوا على الكرة لفترة طويلة.

واشتعلت التوترات عند صافرة النهاية، حيث اجتمع اللاعبون في وسط الملعب، واندلع قتال ودخل أوتاميندي ولاكازيت وتياجو ألمادا ولويك بادي وآخرين، وامتد ذلك الى ممرات الدخول إلى أرض الملعب.





