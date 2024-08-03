الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

خلفيّات متزايدة للشجار بين الفرنسيين والأرجنتينيين في الميدان

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
خلفيّات متزايدة للشجار بين الفرنسيين والأرجنتينيين في الميدان
A-
A+

كرة القدم

2024-08-03 | 02:21
خلفيّات متزايدة للشجار بين الفرنسيين والأرجنتينيين في الميدان

انتهت المباراة بشجار واسع بين لاعبي المنتخبين

انتهت المباراة التي شهدت فوز فرنسا على الأرجنتين في ربع نهائي مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية بشجار واسع بين لاعبي المنتخبين.
وفازت فرنسا يوم أمس الجمعة على الأرجنتين (1-0) لتتقدم إلى الدور قبل النهائي من مسابقة كرة القدم، حيث تقابل المنتخب المصريّ، بعد أن سجلّ جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس، الهدف الوحيد في المباراة بضربة رأس في الشوط الأول.
وكان من المتوقّع أن تكون المواجهة بين المنتخبين متوتّرة، بعد "الخلاف العنصري" الأخير، حين ردّد لاعبو الأرجنتين أثناء احتفالهم بلقب "كوبا أميركا" أغنية تعرّضوا فيها الى أصول لاعبي المنتخب الفرنسي، في امتداد لخلافات بدأت منذ نهائي كأس العالم - قطر 2022.
وليلة الجمعة، تعرّض النشيد الوطني الأرجنتيني لصيحات استهجان واسعة النطاق من قبل الجماهير في بوردو، وكذلك اللاعبون الأرجنتينيون عندما استحوذوا على الكرة لفترة طويلة.
واشتعلت التوترات عند صافرة النهاية، حيث اجتمع اللاعبون في وسط الملعب، واندلع قتال ودخل أوتاميندي ولاكازيت وتياجو ألمادا ولويك بادي وآخرين، وامتد ذلك الى ممرات الدخول إلى أرض الملعب.


خلفيّات متزايدة للشجار بين الفرنسيين والأرجنتينيين في الميدان

رياضة

كرة القدم

دورة الألعاب الأولمبية

كأس العالم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - جمهور كولن في مشهد مذهل قبيل الموسم
قضية انتقال نيكو وليامز الى برشلونة بين الممكن والتشكيك

اقرأ ايضا في كرة القدم

ما هو سرّ الصورة التي جمعت كريستيانو جونيور مع لامين يامال؟
02:40

ما هو سرّ الصورة التي جمعت كريستيانو جونيور مع لامين يامال؟

يستمتع لامين يامال بإجازته منذ أن اجتاح عالم كرة القدم

02:40

ما هو سرّ الصورة التي جمعت كريستيانو جونيور مع لامين يامال؟

يستمتع لامين يامال بإجازته منذ أن اجتاح عالم كرة القدم

فيديو - مُشجّع يقول لتشافي كيف يلعب وردود الفعل تنهمر
02:38

فيديو - مُشجّع يقول لتشافي كيف يلعب وردود الفعل تنهمر

لعب تشافي هيرنانديز دور البطولة في أحد أكثر مقاطع الفيديو انتشارا

02:38

فيديو - مُشجّع يقول لتشافي كيف يلعب وردود الفعل تنهمر

لعب تشافي هيرنانديز دور البطولة في أحد أكثر مقاطع الفيديو انتشارا

"الهدية المُبدعة" سلّمها إندريك لبيريث بعد سبع سنوات
02:30

"الهدية المُبدعة" سلّمها إندريك لبيريث بعد سبع سنوات

رسمت الفنانة الأرجنتينية بالوما تيبا صورة مُبدعة لفلورنتينو بيريث

02:30

"الهدية المُبدعة" سلّمها إندريك لبيريث بعد سبع سنوات

رسمت الفنانة الأرجنتينية بالوما تيبا صورة مُبدعة لفلورنتينو بيريث

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024