فصلٌ جديد في "قضية نيجريرا" فهل يدين برشلونة؟

تواصلت فصول "قضية نيجريرا" على مدار عام

تواصلت فصول "قضية نيجريرا" على مدار عام، ويتابع مكتب المدعي العام التحقيق مع نادي برشلونة بتهمة الفساد الرياضي، بسبب مدفوعات مزعومة تم تقديمها إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام.

وحظي الملف بتغطية إعلامية تراجعت في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من أن ذلك قد يتغير قريبا، إذ كشفت صحيفة El Mundo عن أنّ الحرس المدني الإسباني خلص إلى أن برشلونة دفع لنيجريرا ما مجموعه 7.5 مليون يورو مقابل نصيحة تحكيمية لم يتمّ العثور عليها، يشار إليها أيضا باسم "التقارير الوهمية".

وصرّح برشلونة، من خلال الرئيس جوان لابورتا، في مناسبات عديدة على مدار الأشهر الستة عشر الماضية، منذ انكشاف القصة لأول مرة، أنّ المدفوعات إلى نيجريرا كانت تستخدم للحصول على تقارير التحكيم، والتي يقولون إنها كانت شائعة في ذلك الوقت.

اما النتائج الأخيرة فتقول، أنه لم يكن هناك الكثير من التقارير على الإطلاق، وان الحرس المدني عثر على 3 ملايين يورو فقط في حسابات زوجة نيجريرا، لم يمكن معرفة مصدرها.

ولم يصدر برشلونة رداً على التقرير الأخير، ويبقى اعتقاد النادي الراسخ هو أنه غير مذنب بأي مخالفات.



