ماذا فعل يامال في قصر مينديش في البرتغال؟

عقب تتويجه مع منتخب بلاده إسبانيا بلقب يورو 2024

عقب تتويجه مع منتخب بلاده إسبانيا بلقب يورو 2024، سافر لامين يامال، نجم برشلونة ولا روخا، الى البرتغال، برفقة زملائه أنسو فاتي وأليخاندرو بالدي وجويل فرنانديش.

وقام الرباعي بزيارة الى البوفيرا، حيث يقع قصر جورج مينديش، وكيل أعمل يامال، والذي كان في استقبالهم كما يفعل كل عام مع بعض موكليه أو أصدقائه، وبينهم جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة.

ويسعى مينديش الى تعزيز علاقته باللاعبين، فيتحدث معهم عن العمل والمستقبل، ويقيم لهم حفلات متنوعة، وقد التقى يامال خلال ايامه في البرتغال بشقيق كانسيلو وكريستيانو رونالدو جونيور.









