فيديو - هل رسم تييري هنري أولى خطواته نحو قيادة "الديوك"؟

وجد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ضالته لمدرب "الديوك" ديدييه ديشامب

يرى العديد من النقاد المحليين أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد وجد أخيراً ضالته للبديل المحتمل لمدرب "الديوك" ديدييه ديشامب.

فعلى الرغم من خسارة منتخب فرنسا الأولمبي في نهائي مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس (3-5) أمام نظيره الإسباني، فقد ترك المدرب واللاعب السابق تييري هنري بصمة ايجابية للغاية على فريقه والجمهور على السواء.

هذه البصمة برزت في الطريقة الايجابية الهجومية العدوانية في آداء الفريق، الذي لم يستسلم على الرغم من تأخره (1-3) بنهاية الشوط الاول، فتمكن من تعديل النتيجة وجرّ المباراة الى وقت إضافي، ويعتقد النقاد أن هنري نجح في بناء فريق قوي منافس متماسك فنياً وإنسانياً.

وتوقفت وسائل الاعلام عند العلاقة الانسانية التي بناها هنري مع لاعبيه الذين ارتبطوا معه بودّ واضح، وهو ما يمكن تشبيهه بالعلاقة التي بناها لويس دي لا فوينتي، مدرب اسبانيا، بطلة يورو 2024، مع لاعبيه، فهل رسم نجم برشلونة وأرسنال السابق أولى خطواته نحو قيادة "الديوك"؟.



