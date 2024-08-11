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القبض على نجم الزمالك بتهمة قتل شرطيّ صدماً

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القبض على نجم الزمالك بتهمة قتل شرطيّ صدماً
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كرة القدم

2024-08-11 | 03:40
القبض على نجم الزمالك بتهمة قتل شرطيّ صدماً

بينما كان اللاعب الدولي المصري عائداً من إجازة

بينما كان اللاعب الدولي المصري أحمد فتوح، عائداً من إجازة امتدت ليومين قضاهما في الساحل الشمالي برفقة أصدقائه، اصطدم بسيارته بأحد رجال الشرطة، الذي توفي لاحقاً في مستشفى العلمين، فتم القبض على ظهير أيسر نادي الزمالك والتحفظ عليه.
وعُرض فتوح على النيابة العامة اليوم الأحد، للاستماع إلى أقواله، علماً أن زميله في الزمالك محمد صبحي كان برفقته في السيارة حين وقوع الحادث.
ويواجه الزمالك فريق طلائع الجيش مساء الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري المصري، وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة.



القبض على نجم الزمالك بتهمة قتل شرطيّ صدماً

رياضة

كرة القدم

أحمد فتوح

الزمالك

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