أقصر دوري في العالم .. يستمر "أسبوع واحد" فقط

لن يلومك أحد إن لم تسمع أبدا عن كيكيرتارسواك

لن يلومك أحد إن لم تسمع أبدا عن كيكيرتارسواك، فهي منطقة بعيدة تماماً عن التداول.

في هذه البلدة الصغيرة على الساحل الغربي من جرينلاند، هناك أيام لا تغرب فيها الشمس أبداً، بينما تمتد ألسنة الأنهار الجليدية من الجبال المغطاة بالثلوج وتكاد تلمس المستوطنة.

ومع ذلك، فإنّ 839 شخصًا يسمون هذه المنطقة "منزلهم"، ويدرس بعضهم في جامعة كوبنهاغن، ويوم الأحد الفائت، اتجهت العيون الى المستوطنة ، وتحديداً إلى استاد كيكيرتارسواك، مع انتهاء بطولة كرة القدم في جرينلاند والتي استمرت أسبوعاً واحداً فقط.

الملفت أنّ البطولة يجب أن تقام في هذه الفترة من السنة، ويجب أن تكون قصيرة، للالتفاف على الثلوج التي تسقط على جرينلاند لمعظم العام.

أمّا في تفاصيل البطولة التي تستمر أسبوعاً، تتنافس عشرة اندية في كل عام، على تاج بطل جرينلاند، وB-67 هو اسم النادي الذي فاز بالبطولة الوطنية 14 مرة.

لعب كرة القدم في هذه الظروف هو شهادة على العشق الكبير لهذه الرياضة في كل أنحاء العالم، والآن تريد جرينلاند نقلها إلى المسرح العالمي، حيث اتخذ الاتحاد المحلي خطوات مبدئية نحو الانضمام إلى الكونكاكاف، الذي يشرف على المشهد الكروي في أميركا الشمالية والوسطى.









