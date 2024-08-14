مقتل متطوعة شاركت في دورة الألعاب الأولمبية

شابت نهاية دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 الوفاة المأساوية لمتطوعة

شابت نهاية دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 الوفاة المأساوية لمتطوعة فيما يبدو أنه حالة عنف قائم على أسس اجتماعية.

فقد تم العثور على جثة المرأة البالغة من العمر 21 عاماً، في منزلها مع علامات عنف ظاهرة عليها، وبجانبها صديقها ، الذي يبدو أنه حاول الانتحار عن طريق تناول الدواء.

ووفقاً لقناة تلفزيونية فرنسية، أبلغت والدة الضحية عن اختفائها بعد حفل ختام الألعاب، وشوهدت الشابة آخر مرة على قيد الحياة بعد منتصف ليل يوم الاثنين.

وتم تحديد الموقع الجغرافي لهاتف الضحية، وذهبت الشرطة إلى منزلها، حيث تم العثور عليها ميتة مع علامات العنف، مثل كدمات على وجهها، وبقع دم على رقبتها، وكان صديقها في حالة شبه وعي، فتم اعتقاله ونقله إلى المستشفى.

وفي الوقت عينه، تلقى أقارب الضحية رسالة نصية قصيرة تخبرهم أن صديق الضحية قد فعل "شيئاً غبياً"، ولا تزال التحقيقات جارية بقيادة الشرطة القضائية لمنطقة باريس.







