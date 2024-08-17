كايل ووكر المطرود من قصريه يقيم في شقة للنادي !!

على الرغم من ثروته التي تُقدّر بـ27 مليون جنيه إسترليني

على الرغم من ثروته التي تُقدّر بـ27 مليون جنيه إسترليني، وامتلاكه قصرين تبلغ قيمتهما نحو 4 ملايين، بات لاعب مانشستر سيتي، كايل ووكر، مقيماً في شقة يملكها بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن طردته زوجته من المنزل.

وكانت الحياة الخاصة لنجم إنجلترا فوضوية للغاية بعد أن أنجب طفلًا من عشيقته السابقة لورين جودمان، التي تعيش في قصر، فيما تعيش زوجته آني كيلنر في الثاني، وكان يأمل في العودة للعيش معها ومع أطفالهما الأربعة بعد بطولة أوروبا.

ويعيش ووكر حالياً في مجمع سيتي سويتس في النادي بعد أن منعته الزوجة من العودة إلى القصر، وكشف مصدر أنّ اللاعب أقام في إحدى الشقق المملوكة لمانشستر سيتي لأنه ليس لديه مكان آخر يذهب إليه.







