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ما هو سبب استقالة تييري هنري من تدريب شباب فرنسا؟

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ما هو سبب استقالة تييري هنري من تدريب شباب فرنسا؟
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كرة القدم

2024-08-19 | 23:41
ما هو سبب استقالة تييري هنري من تدريب شباب فرنسا؟

انتهى وقت تييري هنري كمدرب لمنتخب فرنسا تحت 21 عاماً

انتهى وقت تييري هنري كمدرب لمنتخب فرنسا تحت 21 عاماً، حيث أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أمس في بيان عن "أسباب شخصية" للقرار، الذي يأتي بعد فترة وجيزة من نيل الميدالية الفضية خلف إسبانيا في الألعاب الأولمبية، وقبل عشر أشهر على نهاية عقده.
وقال هنري "أود أن أشكر الاتحاد الفرنسي والرئيس فيليب ديالو، الذي منحني هذه الفرصة الرائعة، وسيظل الفوز بالميدالية الفضية في الألعاب الأولمبية لبلدي أحد أعظم مظاهر الفخر في حياتي .. أنا ممتن للغاية للاتحاد واللاعبين والموظفين والمشجعين الذين سمحوا لي بعيش تجربة سحرية".
وتولى الأسطورة الفرنسية منصب المدرب قبل عام بالضبط، بعد أداء فرنسا الكارثي في بطولة أوروبا تحت 21 عاما في صيف عام 2023، حيث كان لدى المدرب سيلفان ريبول كوكبة من النجوم تحت تصرفه مثل شوفالييه ولوكيبا ولو في وخفرين تورام وباركولا وشركي ... وفشل في تجاوز ربع النهائي.
كان وقت تييري هنري في المسؤولية أفضل، حيث حقق تسعة انتصارات في 12 مباراة له هذا العام ، بما في ذلك الميدالية الفضية في أولمبياد باريس بعد خسارته أمام إسبانيا في النهائي. 
وأوضح الرئيس فيليب ديالو "من الواضح أننا نأسف لهذا القرار لأن تييري هنري تمكن من تحقيق الأهداف التي حددها لنفسه من خلال الفوز بميدالية فضية في أولمبياد باريس، بعد 40 عاما من الميدالية الأولمبية في لوس أنجلوس، وسنطلق في الأيام المقبلة عملية تعيين مدرب جديد لمنتخب فرنسا تحت 21 عاما". 
في السادس من أيلول - سبتمبر، تلعب فرنسا مع سلوفينيا في مباراة تأهيلية حاسمة لبطولة أوروبا تحت 21 عاما 2025 التي تقام في سلوفاكيا الصيف المقبل.

ما هو سبب استقالة تييري هنري من تدريب شباب فرنسا؟

رياضة

كرة القدم

تييري هنري

منتخب فرنسا

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