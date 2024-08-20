إليكم رسالة أليس كامبيلو الى ألفارو موراتا بعد الانفصال

قبل بضعة أيام، أعلن ألفارو موراتا وأليس كامبيلو انفصالهما

قبل بضعة أيام، أعلن ألفارو موراتا وأليس كامبيلو انفصالهما في حدث كان مفاجأة للجميع، وانتشرت الشائعات على منصة إكس، قبل أن يؤكد موراتا، ثم أليس صحة الخبر.

كتبت أليس "لقد قررت أنا وألفارو الانفصال، وهو أصعب قرار اتخذناه على الإطلاق في حياتنا، وأود أن أوضح، كما فعل، أنه لم يكن هناك طرف ثالث، أو أي نوع من عدم الاحترام من جانب أي منا".

وأضافت "لا يسعني إلا أن أقول أنه في هذه السنوات الثمانية، كان لدي شخص بجانبي لم يفعل شيئا سوى إعطائي الأولوية والعناية بي واحترامي، ولهذا السبب، لا يمكنني السماح بأي نوع من التكهنات الكاذبة".

وتابعت الشابة الإيطالية "لا أريدكم أن تعتقدوا أن أي شيء رأيتموه في صور إنستغرام التي نشرناها هو كذبة، اذ لم يكن بإمكاننا أن نحب بعضنا البعض أكثر ونواصل القيام بذلك، ولكن يأتي وقت تتراكم فيه العديد من حالات سوء الفهم التي تتم إدارتها بشكل سيئ وتسوء الأمور ببطء وتنفجر".

وختمت أليس "لقد وعدنا بعضنا البعض دائما، احتراما لكل ما مررنا به، بعدم الوصول إلى نقطة إيذاء بعضنا البعض، وهذا ما حدث .. أريد فقط أن أشكر ألفارو على كل ما فعله من أجلي، وعلى الطريقة التي اعتنى بها بي، وعلى الأب والزوج الذي كان عليه، وأتمنى له الأفضل دائما".





