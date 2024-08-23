مدخول شهريّ هائل لجورجينا اذا انفصلت عن رونالدو

بعد إعلانه للمرة الاولى عبر قناة يوتيوب الجديدة الخاصة به عن زواجه من جورجينا

بعد إعلانه للمرة الاولى عبر قناة يوتيوب الجديدة الخاصة به عن زواجه من جورجينا رودريغيز، يقال إن كريستيانو رونالدو قد يواجه تعويضا شهريا ضخما إذا انفصل عنها.

وكان أيقونة كرة القدم البرتغالية على علاقة مع رودريغيز، البالغة من العمر 30 عاماً، منذ العام 2016، ويتباهى الثنائي بحياتهما العاطفية.

جمع الرياضي الشهير، البالغ من العمر 39 عاماً، ثروة صافية تبلغ حوالي 500 مليون جنيه إسترليني، بفضل مسيرته اللامعة مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، وحالياً مع النصر في المملكة العربية السعودية.

وإلى جانب كونه الرياضي الأعلى أجرا في العالم، حيث يكسب 173 مليون جنيه إسترليني سنويا في السعودية، يكسب المهاجم أيضا ملايين أخرى كل عام من خلال صفقات رعاية مختلفة وحضور لافت على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لمجلة GUIA التلفزيونية البرتغالية، فإنه سيتعين على رونالدو أن يقول وداعا لجزء كبير من دخله الضخم، إذا انفصل عن جورجينا، فيما تؤكد مصادر اخرى، أن الاتفاق بين الزوجين يحمي ثروة لاعب كرة القدم مع ضمان أن شريكته، وأم اثنين من أطفاله، ستكون آمنة ماليا إذا انفصلا.

في حالة الانفصال، ستحصل رودريغيز، على معاش تقاعدي مدى الحياة يتجاوز 85 ألف جنيه إسترليني شهريا، وأن تصبح مالكة قصر لا فينكا في مدريد، الذي تبلغ قيمته نحو 5 ملايين يورو، ومساحته 950 مترا مربعاً، ويقع داخل عقار مساحته 4000 متر مربع في منطقة بوزويلو الفاخرة.









