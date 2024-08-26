جوانا سانز تخرج عن صمتها .. أجريت 4 عمليات إجهاض !!

تفاعلت جوانا سانز مع متابعيها في جولة ديناميكية من الأسئلة والأجوبة

من خلال قصصها على انستغرام، تفاعلت جوانا سانز مع متابعيها في جولة ديناميكية من الأسئلة والأجوبة ...

ردّت جوانا، زوجة داني ألفيس، النجم البرازيلي الخارج من السجن، بعد عودة علاقتهما الى طبيعتها، وقالت ظحول رغبتها في الأمومة "هذه الأسئلة تزعجني كثيراً، ليس بالنسبة لي شخصياً، ولكن في مواجهة النساء الأخريات يزعجني كثيراً".

وأضافت "إنها تصدمني كثيراً، لأنها قضية حساسة للغاية، أنت لا تعرف ما الذي تمر به المرأة حين طرح هذا السؤال عليها، ربما لا يمكنها إنجاب أطفال، أو ربما تعرضت للإجهاض، أعتقد أنه سؤال حساس بما يكفي ليتم طرحه باستخفاف".

أرادت إبنة جزر الكناري إعطاء أهمية خاصة لجميع هؤلاء النساء وشاركت مشكلتها مع الجميع، وقالت "هناك العديد من النساء اللواتي يمررن أو مررن بنفس الشيء مثلي، وأعتقد أن هذا يحتاج إلى الانتشار على الشبكات، فليس من السهل الحمل، وأنا، على سبيل المثال، أجريت أربع عمليات إجهاض على مدار عامين، وهو أمر مؤلم ومحبط للغاية".

وختمت "عادة، إنه أمر صعب بسبب العديد من العوامل، وفي حالتي أعتقد أنه بسبب نمط الحياة، فأنا أحب عملي وأحب السفر، ولكي تكوني أمّاً، عليكِ أن تعتني بنفسك، عليك أن تكوني هادئة وصحية وهذا صعب للغاية بالنسبة لي".



