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وفاة النجم الشاب في البرازيل تصدم أوروغواي

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وفاة النجم الشاب في البرازيل تصدم أوروغواي
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كرة القدم

2024-08-28 | 03:50
وفاة النجم الشاب في البرازيل تصدم أوروغواي

توفي مدافع أوروغواي عن عمر ناهز 27 عاماً

توفي مدافع أوروغواي خوان إزكييردو يوم أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 27 عاماً بسبب "الموت الدماغي بعد توقف القلب التنفسي"، وهو المرتبط بعدم انتظام ضربات القلب، وفقا لمستشفى ساو باولو حيث تم إدخاله خلال الأيام الخمسة الماضية.

وقالت النشرة الأخيرة "يعلن مستشفى إسرائيليتا ألبرت أينشتاين مع الأسف عن وفاة السيد خوان مانويل إزكييردو، الذي فارق الحياة اليوم الثلاثاء، نتيجة لموت الدماغ بعد سكتة قلبية تنفسية مرتبطة بعدم انتظام ضربات القلب".

وعانى لاعب ناسيونال من عدم انتظام ضربات القلب، حيث خرج من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني، في الدقائق الأخيرة من المباراة التي لعبها ساو باولو وناسيونال يوم الخميس الماضي في ملعب مورومبيس في الجولة 16 من كأس ليبرتادوريس.

وانهار لاعب ناسيونال على أرض الملعب، وتم نقله من الملعب في سيارة إسعاف إلى المستشفى، حيث جرى إنعاشه باستخدام مزيل الرجفان، وأبقاه الأطباء مخدراً، وعلى التهوية الميكانيكية في وحدة العناية المركزة.

 

وفاة النجم الشاب في البرازيل تصدم أوروغواي

رياضة

كرة القدم

خوان إزكييردو

ناسيونال

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