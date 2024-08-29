فيديو - روميلو لوكاكو يتسبب بأزمة في مدينة نابولي

كان لوصول لوكاكو فعل السحرعلى أنصار نابولى الإيطالى

كان لوصول البلجيكي روميلو لوكاكو الى مدينة نابولي، فعل السحرعلى أنصار نابولى الإيطالى، الذي حضر اليه لاتمام انتقاله من تشيلسي الإنجليزي، حيث تسبب بإزدحام وسقوط بعض المشجعين أرضاً أثناء محاولتهم نيل توقيعه.

وذكر الصحفى فابريزيو رومانو، عبر منصة إكس، أنه تم إنجاز الفحص الطبي لروميلو لوكاكو كلاعب جديد لنابولي أمس الأربعاء، وأضاف أن صفقة انتقال اللاعب إلى نابولي تمت، حيث تم تفويضه بالسفر لإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقد.

وأشار رومانو إلى أن صفقة المهاجم البلجيكى إلى "فريق الجنوب" ستكون دائمة بقيمة 30 مليون يورو مع الإضافات، وحتى حزيران - يونيو 2027.





