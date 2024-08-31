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فيديو لأرسنال يقدّم آخر صفقاته: رحيم سترلينج

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فيديو لأرسنال يقدّم آخر صفقاته: رحيم سترلينج
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كرة القدم

2024-08-31 | 03:41
فيديو لأرسنال يقدّم آخر صفقاته: رحيم سترلينج

نشر أرسنال فيديو قدّم فيه آخر صفقاته في فترة الاتقالات الصيفية

نشر أرسنال فيديو قدّم فيه آخر صفقاته في فترة الاتقالات الصيفية، وهو رحيم سترلينج الذي انضم إليه على سبيل الإعارة لمدة موسم من تشيلسي.
ووصل الجناح البالغ من العمر 29 عاما إلى النادي بعد أن فاز بكل الألقاب المحلية، بما في ذلك أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وخمسة كؤوس دوري ولعب 379 مباراة في الدوري الممتاز سجل خلالها 123 هدفا وصنع 63 مرة.
بدأ رحيم مسيرته في كوينز بارك رينجرز قبل أن ينتقل إلى أكاديمية ليفربول، حيث ظهر لأول مرة في عام 2012 وحصل على أول مباراة دولية له مع إنجلترا في نفس العام.
انتقل إلى مانشستر سيتي في العام 2015 ، وفاز بجميع ألقابه في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال السنوات السبع التي قضاها مع النادي، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي خمس مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي ودرع المجتمع، قبل الانضمام إلى تشيلسي في عام 2022.



فيديو لأرسنال يقدّم آخر صفقاته: رحيم سترلينج

رياضة

كرة القدم

أرسنال

رحيم سترلينج

تشيلسي

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