فيديو - بغياب ميسي .. سواريز يتألق ويقود انتر ميامي

Busquets ➡️ Alba ➡️ Suárez



Just like the old days 🥹💭



(via @MLS)pic.twitter.com/upgu02dfzz — B/R Football (@brfootball) September 1, 2024

مع استمرار غياب نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي بداعي الاصابة، سحق انتر ميامي مضيفه شيكاغو فاير (4-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سولدر فيلد، ضمن الجولة 27 من مباريات المجموعة الشرقية من الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS).وواصل النجم الاوروغواياني المخصرم لويس سواريز، 37 عاماً، نغمة التسجيل، فهزّ الشباك مرتين، رافعاً رصيده الى 16 هدفاً هذا الموسم، وجاء أحدهما بعد تمريرات "برشلونية" أبطالها سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وصولاً اليه.ويتصدر انتر ميامي المجموعة الشرقية برصيد 59 نقطة من 27 مباراة ويليه سينسيناتي (48 من 26) ثم كولومبوس كرو (46 من 24).