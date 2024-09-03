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زميلٌ لهالاند كتب على الكرة: اذهب إلى الجحيم !!

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زميلٌ لهالاند كتب على الكرة: اذهب إلى الجحيم !!
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كرة القدم

2024-09-03 | 01:03
زميلٌ لهالاند كتب على الكرة: اذهب إلى الجحيم !!

سجل هالاند ثلاثية مع مانشستر سيتي في مرمى وست هام يونايتد

سجل العملاق إيرلينج هالاند ثلاثية مع مانشستر سيتي في مرمى وست هام يونايتد، وبرهن اللاعب النرويجي أنه لا يتعب أبداً من تسجيل الأهداف، وعاد مرة أخرى إلى منزله بالكرة، موقعة من قبل جميع زملائه في الفريق.
 

ويبدو أن بعض لاعبي السيتي سئموا من ختم التوقيعات على الكرات وقالوا "كفى"، وتبيّن ذلك من خلال صورة نشرها هالاند نفسه على متن طائرته الخاصة، وفيها أن اثنين من زملائه في الفريق، على وجه التحديد، سئما ولم يوقعا باسميهما، بل وقع باسم أسطورتين.
 
كذلك، كتب أحدهم "اذهب إلى الجحيم"، وكتب آخر "لقد سئمت من الكتابة على هذه الكرات"، ويتكهن المشجعون بشأن المؤلفين المحتملين لهاتين العبارتين، ويتفق الجميع تقريباً على شيء واحد "احداهما كتبها جاك جريليش بالتأكيد".
 




زميلٌ لهالاند كتب على الكرة: اذهب إلى الجحيم !!

رياضة

كرة القدم

إيرلينج هالاند

مانشستر سيتي

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