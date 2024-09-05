روميو قرر الاعتزال في سن 22 والسبب .. الموضة

اعتزل كرة القدم في سن الثانية والعشرين

قرر روميو بيكهام، نجل النجم السابق لمنتخب إنجلترا وناديي مانشستر يونايتد وريال مدريد، دافيد بيكهام، اعتزال كرة القدم في سن الثانية والعشرين، من أجل التفرغ إلى عمله كعارض أزياء.

ومع أنه تلقى عرضا لتجديد عقده مع برينتفورد الإنجليزي، للبقاء مع الفريق الرديف، لم يقتنع روميو، وقرر مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز للتركيز على الموضة.

وأوضحت صحيفة ذا صن، أن روميو بيكهام، الذي بدأ رحلته مع فريق الشباب في نادي أرسنال في العام 2015، ولعب لإنتر ميامي الأميركي، الذي يمتلكه والده في العام 2021، وعاد بعد عامين الى بلاده مع برينتفورد، عجز عن السير على خطى أسطورة منتخب إنجلترا.

وقالت الصحيفة أن روميو لم يتمكن من التأقلم مع كرة القدم، لأنه يحب الموضة، ويحلم بأن يكون أحد أبرز عارضي الأزياء في العالم، وهو الذي شارك في حملة "Burberry" عندما كان يبلغ من العمر عامين فقط.





